الخليج - واس كسب المنتخب السنغافوري لكرة القدم ضيفه المنتخب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم في سنغافورة ، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأسي العالم 2020 وآسيا 2023 .

سجل منتخب سنغافورة هدفه الأول في الدقيقة 4 عبر محمد شاكر بن حمزة ، ليرد منتخب فلسطين بعد 9 دقائق بواسطة ياسر محمد ، قبل أن يسجل محمد صفوان بحر الدين هدف الفوز للمضيف في الدقيقة 39.

وهي الخسارة الأولى لفلسطين بعد فوزها الثمين على ضيفتها أوزبكستان 2-صفر في الجولة الأولى الخميس الماضي ، فيما حققت سنغافورة فوزها الأول بعد تعادلها أمام ضيفها اليمني 2-2 الخميس أيضا.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السنغافوري المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام فلسطين التي تراجعت إلى المركز الثاني بانتظار المباراة الثانية في المجموعة التي تقام لاحقاً في البحرين بين منتخبي اليمن والسعودية .

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كانت هذه تفاصيل خبر التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا : سنغافورة تكسب فلسطين 2 – 1 وتتصدر المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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