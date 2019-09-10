لاعب بولتون الجديد جو بوني يتعرض لحادث سيارة يتسبب في كسر أضلاعه وعظام الترقوة

نُقل مدافع بولتون جو بوني إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير.

وقال نادي واندررز، في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، إن الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عاماً أصيب بكسر في أضلاعه وكسر في الترقوة، وأن الجهاز الطبي للنادي يدعمه ويُشرف على حالته.

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وأضاف البيان “سيبقى في المستشفى لمدة 48 ساعة كإجراء احترازي”.

“الجميع في بولتون واندررز يتمنون له الشفاء العاجل”.

وكان بوني من بين تسعة لاعبين وقعوا مع بولتون في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي، حيث انضم من نورثامبتون حتى نهاية الموسم، ليجتمع شمله مع مديره الفني كيث هيل، الذي كان يعمل معه في روتشديل.