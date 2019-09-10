قتلى ومصابون في تدافع أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء

وذكر بيان للناطق باسم الوزارة، سيف البدر، أن الحصيلة بلغت "31 وفاة و 100 إصابة منها 10 في حالة حرجة"، مؤكدا أن الحصيلة "غير نهائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أكد في إفادة سابقة له اليوم وفاة 16 شخصا وأصابة 75 آخرين في الحادث.

وتشهد محافظة كربلاء العراقية المعروفة بطابعها الديني المقدس، توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار على رأسها إيران والكويت وغيرهما، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم، وأبرزها يوم عاشوراء المصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من صفر ثاني أشهر التقويم الهجري.