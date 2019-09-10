"جندي مقاتل في جيش خامنئي"... الجيش الإسرائيلي يعلق على كلمة نصر الله

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، تعليقا على خطاب نصر الله، صباح اليوم، خلال إحياء مراسم العاشر من محرم (يوم عاشوراء).

وقال أدرعي:

بماذا يفكر نصر الله؟ في خطابه اليوم يقول إن حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية ويحترم قراراتها، لكن يوم أمس قال إنه جنديًا مقاتلًا بجيش آية الله خامنئي.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

هل سيختار نصر الله الانصياع إلى تطلعات وآمال اللبنانيين أم سيرضخ لضغوطات وإملاءات قاسم سليماني؟

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وقال نصر الله، في ختام كلمة ألقاها بمناسبة الليلة الأخيرة من ذكرى عاشوراء، مساء أمس الاثنين: "نحن نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا"؛ حسب قناة "المنار".

وأضاف: "قائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

تصريحات نصر الله تأتي على خلفية تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، الداعم الأبرز لـ"حزب الله"، واتهامها طهران بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.