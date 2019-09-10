الأمير محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله ولي العهد السعودي تحياته وتقديره للرئيس الموريتاني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.
وكان وزير الخارجية الموريتاني قد التقى في وقت سابق اليوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني.
حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان.
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