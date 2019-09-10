دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لم يعد مصطلح العمل الحر غريباً اليوم عن مستخدمي الانترنت العرب، حيث بات الملايين منهم يعملون بهذا الاسلوب بشكل مستمر ورئيسي، والسعودية من أبرز الداعمين حكومياً له عبر وثيقة العمل الحر.

أعلنت وزارة العمل السعودية عن إطلاق وثيقة العمل الحر التي تمنح حاملها العديد من المحفزات والمزايا التي سيعلن عنها لاحقاً والخدمات البنكية والتمويلية عبر بنك التنمية.

وتهدف الوثيقة إلى دعم وتعزيز مفهوم العمل الحر في المملكة العربية السعودية، وتضمن تسجيل معلومات الشخص الذي يعمل بشكل حر (المستقل) بتخصصه في الوزارة حيث توفر 80 تخصص مختلف ودقيق.

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يمكن الحصول على الوثيقة مجاناً وخلال 10 دقائق فقط عبر الموقع الرسمي لها حيث صدر حتى اللحظة أكثر من 12 ألف وثيقة.

ويحدد لكل وثيقة رقم تسلسلي يمكن من خلاله أن تتحقق من أصالة وثيقة أي عامل حر تريد التعامل معه عبر الاستعلام عنها من الموقع نفسه.

التدوينة السعودية تصدر وثيقة العمل الحر للمستقلين ظهرت أولاً على عالم التقنية.