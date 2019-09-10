دبي - بواسطة محمد فارس أخيرًا متصفّح Vivaldi الأمني والقابل للتخصيص يصل مستخدمي أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

في عام 2016 أطلق الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوبرا متصفّح Vivaldi لسطح المكتب، سواء على ويندوز أو ماك أو لينكس.

ومع هذا المتصفّح، يسعى القائمون عليه في تجديد مفهوم المتصفحات وموالمة كل الأذواق بإدماجهم لخصائص لم يسبق لشركة ما أن قامت بمثلها.

الآن وبشكل رسمي، تم إتاحة متصفّح Vivaldi على متجر جوجل بلاي، بالتالي يمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة منه كثيرًا، كما سيأتي معنا تباعًا.

وقبل المضي في ذكر هذه المزايا، نجدر بالإشارة أن هذا الاصدار ما زال في مراحله التجريبية، ولكنه مستقر لحد كبير.

على أي حال، يأتي هذا الإصدار التجريبي بالمميزات الكاملة والموجودة على المتصفّح في سطح المكتب دون أي نقص فيها.

أما فيما يخص مميزاته، فهو يحتوي على جميع المميزات التي ممكن أن تتوقعها وأكثر. على سبيل المثال، هناك الدعم لعلامات التبويب المتعددة، ومزامنة الإشارات المرجعية وكلمات المرور مع خاصية التشفير التام “من نهاية إلى نهاية”.

فضلًا عن دعمه للتصفّح الخفي، وميزة Speed ​​Dials الي بدورها ستُوفّر وسيلة للوصول بسرعة إلى الإشارات المرجعية وتنظيمها.

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والأهم من ذلك، أن متصفّح Vivaldi يُركّز على الأمان والخصوصية، وذلك ما وجدناه فعلًا عبر دعمه التشفير التام، وعدم جمعه لبيانات المستخدمين.

كما وهناك أيضًا بعض الميزات غير المعتادة مثل أداة الملاحظات المدمجة التي تتم مزامنتها بين أجهزتك، والقدرة على تبديل محركات البحث أثناء التنقل وخيار لقطة للشاشة “سكرين شوت” لصفحة الويب كاملةً أو لجزء من الصفحة.

وإذا تحدثنا عن التخصيص، فمتصفّح Vivaldi قابل للتخصيص أكثر من أي متصفّح آخر. سواء كان ذلك عبر الخيارات المتاحة لتعديل المظهر أو إدراج ميزات أخرى مثل مزامنة أضواءك الذكية أو ملحقات RBG الخاصة بك مع ألوان موقع الويب الذي تتصفحه حاليًا وأكثر.

وعلى شكل نقاط مختصرة إليكم جميع ميزات متصفّح Vivaldi :

تشفير المزامنة.

تصوير الشاشة.

اختصارات الطلب السريع للمفضلة.

علامات التبويب الخاصة.

مدير الإشارات المرجعية.

صفحات اقفلت قبل قليل.

وضع القارئ.

استنساخ التبويب.

مدير التنزيلات.

وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، نحن بدورنا إذ ننصح بتجربة متصفّح Vivaldi وإعطائه من وقتك شيء، على أن يدعم هنا أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل متصفّح Vivaldi على أندرويد

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