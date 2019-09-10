فيديو.. حفل زفاف لبناني يتحول إلى حلبة مصارعة بين أهل العروسين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press حفل زفاف

داخل حفل زفاف في شمال لبنان تحول الأمر إلى "حلبة مصارعة"، بسبب شجار عنيف وقع بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين.

وحدث الشجار العنيف مساء أمس الإثنين في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين في حفل زفاف على أفضلية "طليعة حلقة الدبكة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتطور الأمر إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي بين المدعوين، وتحول حفل الزفاف إلى شبه مصارعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لحفل الزفاف، الذي أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وتحطيم محتويات الصالة.

ويذكر أن المناطق النائية في لبنان تشهد إشكالات مشابهة بشكل متكرر، آخرها مقتل 3 أشخاص في حفل زفاف في بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خلاف على أغنية في الحفل.