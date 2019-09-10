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بسبب "المنطقة الآمنة" في سوريا.. تركيا تهاجم أميركا

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الدوريات العسكرية المشتركة في المنطقة الآمنة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الدوريات العسكرية المشتركة في المنطقة الآمنة قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وأوضح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن نهج الولايات المتحدة في اتفاق المنطقة الآمنة غير مرض، مضيفا أن الخطوات التي اتخذتها "شكلية" فحسب.

محادثات عسكرية بين أنقرة وواشنطن

من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن مسؤولين عسكريين أميركيين اثنين وصلا إلى أنقرة لإجراء محادثات بشأن "المنطقة الآمنة" المزعم إقامتها شمالي سوريا.

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وأضافت الوزارة في بيان أن اللفتنانت جنرال ستيفن تويتي، نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، واللفتنانت جنرال توماس بيرغيسون، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية سيلتقيان مسؤولين عسكريين أتراك، الثلاثاء.

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وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من قيام القوات التركية والأميركية بدوريتهم البرية المشتركة الأولى في "المنطقة الآمنة"، التي تضغط أنقرة لإقامتها في المنطقة التي يديرها الأكراد، كما تأمل تركيا أن تبعد هذه المنطقة المقاتلين الأكراد السوريين عن حدودها.

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مقدم من: دار الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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