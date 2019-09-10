بسبب "المنطقة الآمنة" في سوريا.. تركيا تهاجم أميركا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الدوريات العسكرية المشتركة في المنطقة الآمنة

وأوضح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن نهج الولايات المتحدة في اتفاق المنطقة الآمنة غير مرض، مضيفا أن الخطوات التي اتخذتها "شكلية" فحسب.

محادثات عسكرية بين أنقرة وواشنطن

من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن مسؤولين عسكريين أميركيين اثنين وصلا إلى أنقرة لإجراء محادثات بشأن "المنطقة الآمنة" المزعم إقامتها شمالي سوريا.

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وأضافت الوزارة في بيان أن اللفتنانت جنرال ستيفن تويتي، نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، واللفتنانت جنرال توماس بيرغيسون، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية سيلتقيان مسؤولين عسكريين أتراك، الثلاثاء.

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وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من قيام القوات التركية والأميركية بدوريتهم البرية المشتركة الأولى في "المنطقة الآمنة"، التي تضغط أنقرة لإقامتها في المنطقة التي يديرها الأكراد، كما تأمل تركيا أن تبعد هذه المنطقة المقاتلين الأكراد السوريين عن حدودها.

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مقدم من: دار الأخبار