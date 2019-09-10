شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يفتتح غداً "ملتقى الصحة العالمى 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة غداً، فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى ثلاثة أيام ، حسبما ذكرت وكالة واس للانباء .

وسيٌقام على هامش الملتقى الذي يشارك فيه 180 جهة و 10 آلاف مشارك، 9 مؤتمرات متنوعة، و 6 ورش عملية بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر CME.

Advertisements

ويأتي مؤتمر "القادة في الرعاية الصحية"، تحت شعار "إعادة التعريف والرعاية الصحية في المستقبل"، من أهم المؤتمرات التي ستعقد على هامش فعاليات الملتقى، الذي سيتحدث فيه معالي وزير الصحة في جلسته الرئيسة عن تحول منظومة الصحة بالمملكة.

كما تم اعتماد 30 ساعة تدريبية مجانية للمشاركين فيه، وإقامة "رحلة ابتكار" يومياً لـ 60 مبتكراً، لمدة خمس ساعات تشمل بعض المنشآت الصحية والأخرى ذات العلاقة.