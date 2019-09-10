شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تستدعى السفير الإسرائيلى بعد اعتقال 2 من مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، السفير الإسرائيلى لدى عمان، لمطالبته بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.

و فقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الأخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن "الوزارة استدعت السفير الإسرائيلى للمطالبة بالإفراج الفورى عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن مرعى وهبة عبد الباق".

وشدد القضاة، على ضرورة إعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال، والتهم الموجهة للمواطنين، ومجريات التحقيقات، وضمان حقوقهما القانونية.

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وأكد، أن الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراحهما.

وأوضح القضاة، أن القنصل الأردنى فى تل أبيب، زار اليوم، المواطن عبد الرحمن مرعى فى مركز احتجازه لمتابعة القضية، وتقديم الإسناد له، والاطلاع على ظروف الاحتجاز.

وأشار، إلى أن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقى، تمكنت اليوم من العودة إلى أراضى المملكة عبر جسر الملك حسين، بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وأكد القضاة، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومى كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وكذلك الأردنيين فى السجون الإسرائيلية.