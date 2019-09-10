ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية الكويتى التعاون الثائى بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى اليوم الثلاثاء، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت،عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين.

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