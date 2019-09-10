شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.8 يضرب شمال شرق بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شمال شرق بغداد.

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وذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، أن مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية تبعد (170) كم شمال شرق مدينة بغداد.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.

يذكر أن العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الأرضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.