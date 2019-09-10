شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية: ظهور إصابات بالكوليرا فى ولاية النيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية ظهور إصابات مؤكدة بالكوليرا، فى ولاية النيل الأزرق، جنوب السودان.

وقالت وزارة الصحة السودانية - فى بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الصحة الدكتور أكرم التوم أبلغ منظمة الصحة العالمية رسميا، بتلك الإصابات، لافتة إلى أن 37 شخصا أصيبوا بإسهال مائى حاد فى ولاية النيل الأزرق، توفى منهم 3 أشخاص.

وأشار البيان إلى أن نتائج الفحوصات أكدت وجود بكتريا مرض الكوليرا فى 4 من 6 عينات، تم استلامها من مصابى ولاية النيل الأزرق، وأن الوزارة أبلغت منظمة الصحة العالمية، فى إطار التزام الحكومة المدنية الانتقالية بالشفافية.

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وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد التطعيم ضد الكوليرا لحماية المواطنين، موضحة أنها سوف تستمر فى التنسيق مع القطاعات والشركاء الآخرين لكى يتم تحسين بيئة السكن ومياه الشرب، والتخلص من النفايات فى كل المناطق المتأثرة بكارثة السيول والأمطار والفيضانات.

ووصل فريقان من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الفنى لولاية النيل الأزرق، والذى تركز فى ضمان سلامة المياه والتخلص السليم من الفضلات والنفايات وسلامة الغذاء والتوعية.