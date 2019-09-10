شكرا لقرائتكم خبر عن "حمديتى": مفاوضات "جوبا" تهدف لتحقيق سلام نهائى وشامل فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفريق أول محمد حمدان داقلو "حمديتى"عضو المجلس السيادى السوداني، تفاؤله بشأن المحادثات التي تجري في جوبا عاصمة جنوب السودان، والتى تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف "حمديتى" فى تصريحات تليفزيونية، أن المشاورات في "جوبا" تهدف إلى التوصل والاتفاق على خارطة طريق للسلام مع حركات الكفاح المسلح، مشيرًا إلى أنها تسير بشكل بناء وجيد، وأن ما يجري سيؤسس لسلام نهائي وشامل فى السودان.

وقال الفريق أول حمديتى ، نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل وسلام نهائي خلال شهر واحد فقط بدلًا من 6 شهور، مضيفًا: أنه بدون سلام لا يتحقق الأمن، وإذا لم يتحقق الأمن لا يوجد استقرار، وبدون الاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية فى البلاد، وهو الأمر الذي يعانى منه المواطن السوداني سواء فى الشمال أو الجنوب فنحن شعب واحد .