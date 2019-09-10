اخبار الخليج

منظمة التعاون الإسلامى تقدم مساعدات للقطاع الصحى فى السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تقدم مساعدات للقطاع الصحى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

واصل وفد منظمة التعاون الإسلامى، وصندوق التضامن الإسلامى، زيارته إلى السودان لليوم الثانى على التوالى، ورصد المدن المتضررة من السيول والفيضانات التى تعرضت لها البلاد.

 

Advertisements

وأكد مدير صندوق التضامن الإسلامى، رئيس الوفد إبراهيم الخزيم، وفقا لوكالة الأنباء واس، أن الزيارة جاءت بتوجيه من الأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لتقديم دعم مالى عاجل لوزارة الصحة السودانية من أجل الإسهام فى تقديم المساعدات الطبية للمتأثرين من السيول والفيضانات.

 

يُذكر أن الوفد التقى مسئولين من المجلس السيادى ووزارة الصحة الاتحادية، حيث أطلع على حجم الأضرار التى تعرضت لها ولايات عدة فى السودان جراء السيول الأخيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامى تقدم مساعدات للقطاع الصحى فى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا