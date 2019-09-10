شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تقدم مساعدات للقطاع الصحى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واصل وفد منظمة التعاون الإسلامى، وصندوق التضامن الإسلامى، زيارته إلى السودان لليوم الثانى على التوالى، ورصد المدن المتضررة من السيول والفيضانات التى تعرضت لها البلاد.
وأكد مدير صندوق التضامن الإسلامى، رئيس الوفد إبراهيم الخزيم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، أن الزيارة جاءت بتوجيه من الأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لتقديم دعم مالى عاجل لوزارة الصحة السودانية من أجل الإسهام فى تقديم المساعدات الطبية للمتأثرين من السيول والفيضانات.
يُذكر أن الوفد التقى مسئولين من المجلس السيادى ووزارة الصحة الاتحادية، حيث أطلع على حجم الأضرار التى تعرضت لها ولايات عدة فى السودان جراء السيول الأخيرة.
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