شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انهيار جزء من ممشى فى كربلاء إلى 31 قتيلا و 69 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، سقوط عشرات القتلى والمصابين، أثناء الاحتفال بذكرى "عاشوراء " فى مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد. وأفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، بأن حصيلة ضحايا حادثة "كربلاء " بلغ 31 قتيلا و69 جريحا. وقال مسؤولون أمنيون، إن انهيار جزء من ممشى خلال مراسم "عاشوراء" أسفر عن الحادثة، وسقوط الضحايا والمصابين .

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