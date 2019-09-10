العراق.. عشرات القتلى والجرحى إثر تدافع في كربلاء

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، مقتل 16 شخصا وإصابة 75 آخرين، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان إن "16 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث".

وأشار "البدر" إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، ومُرجح ارتفاعها.

من جانبه، قال مصدر أمني للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن 31 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب عشرات في انهيار ممشى أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء.

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