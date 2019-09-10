رئيس وزراء السودان يتوجه إلى جوبا الخميس‎

الخرطوم / الخليج 365

يتوجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، إلى الجارة الجنوبية فى أول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الثلاثاء، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وأوضح محمد صالح، الذي يتقلد أيضا مهام وزير الثقافة والإعلام ببلاده، أن "رئيس الوزراء سيرافقه فى هذه الزيارة وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والطاقة والتعدين".

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وأشار إلى أن "الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، إلى جانب الجهود التى تقوم بها الجارة الجنوبية لإحلال السلام فى السودان".

والخميس، أعلن حمدوك تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة بـ18 وزيرا، وهي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.