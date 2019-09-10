تركيا تتهم أميركا بالمماطلة في تطبيق اتفاق المنطقة الآمنة شمال سوريا

الخليج - الأناضول

مواقف الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة في سوريا لا تطمئن تركيا. هذا ما عبّر عنه وزير خارجية أنقرة مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، سرديان دارمانوفيتش، في العاصمة التركية الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تلتزم عهداتها، وفي مقدمها خريطة طريق منبج بسبب انخراطها في علاقات مع تنظيم كردي تصنفه أنقرة إرهابياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن الخطوات المتخذة من قبل واشنطن أو التي قيل إنها اتخذت هي خطوات شكلية، مضيفاً أن بلاده ترى أن الولايات المتحدة تحاول المماطلة في مسألة تشكيل المنطقة الآمنة. وأكد أن لدى تركيا خطة جاهزة، “وفي حال لم نحصل على نتائج من التعاون مع واشنطن، فإننا سندخل إلى هذه المناطق (شرق الفرات)”.

وكانت الدوريات الأميركية – التركية المشتركة بدأت أولى جولاتها، يوم الأحد الماضي، في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا، تنفيذاً للاتفاق الأميركي التركي حول إنشاء “منطقة آمنة” الذي تم التوصل إليه في السابع من أغسطس (آب) بهدف إنشاء منطقة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية.

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