الخليج - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 470 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في منطقة قعرة بمديرية حديبو في محافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها 361 أسرة.

وشمل التوزيع قرى سبرهو، ومتحز ،وأمتاي، ومقعهي، وسلمهي، وروخن، وبوته، وسمحو، وأشواق، ودلقامنه، ومقعهي، وجحندد، وحزاحز ، وعجمان، وأمالح، و دعشبق، وموقهر، ومعبهر، وقشابب، وعاليهن، وبيئو، و لبنيتن، وضيضعه، وقطانه ، ومحاضر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 470 كرتونا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.