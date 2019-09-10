وفاة شابة إيرانية بعد إضرامها النار بنفسها أمام محكمة في طهران

الخليج - ار تي

توفيت شابة إيرانية اليوم الثلاثاء بعد أيام من إضرامها النيران بنفسها أمام محكمة الثورة في العاصمة طهران، احتجاجا على قرار سجنها لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وقال مستشفى “مطهري للحروق والطوارئ” في بيان، إن الشابة سحر خداداي كانت تعاني من حروق من الدرجة الثالثة، وبقيت لأيام على أجهزة الإنعاش.

وتأتي هذه الحادثة على خلفية محاولتها دخول ملعب “زادي” لكرة القدم في طهران بين فريقي استقلال الإيراني والعين الإماراتي في مارس الماضي، إذ قامت بمقاومة رجال الشرطة وشتمهم أثناء منعها من الدخول.

وكتبت شقيقة الشابة على حسابها في تطبيق “إنستغرام”، أنها “اعتقلت في شهر مارس الماضي عندما كانت تحاول دخول استاد آزادي في طهران لمشاهدة مباراة نادي الاستقلال الإيراني أمام نادي العين الإماراتي”، مضيفة أنه “تم اعتقالها وإصدار حكم بحقها رغم تقديم أوراق ثبوتية تؤكد إصابتها بالاضطراب ثنائي القطب وأنها كانت تخضع للعلاج”.