- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، إن التدخين له من آثار جانبية كثيرة تضر بصحة الأسنان، حيث يسبب تلوث الأسنان بسبب تراكم القطران والنيكوتين عند ملامسة دخان السجائر لأنسجة الأسنان.
وأضاف عادل إن للتدخين آثارا بالغة على صحة الفم والأسنان واللثة، حيث يسبب ظهور بقع على الأسنان، وبعض أمراض اللثة، كما قد يتسبب في فقدان الأسنان تماما، مشيرا إلى آثار التدخين الضارة على الفم والأسنان التي نستعرضها فيما يلي:
1- رائحة الفم الكريهة.
2- نزيف اللثة.
3-تراكم الجير على الأسنان.
4- اصفرار الأسنان ووجود بقع وصبغات عليها.
5- فقدان الأسنان.
6- سرطان اللثة.
ووجه "عادل" بعض النصائح للمدخنين بهدف الحفاظ على أسنانهم في حالة عدم قدرتهم على الإقلاع عن التدخين، وهي:
1- الحرص على تنظيف الأسنان باستمرار على الأقل مرتين في اليوم.
2- استخدام غسول الفم لأنه يصل للمناطق التي يصعب وصول فرشاة الأسنان إليها ويقضي على البلاك.
3- استخدام معجون أسنان خاص بالمدخنين تحت إشراف الطبيب.
4- زيارة طبيب الأسنان كل فترة للاطمئنان على صحة أسنانك.
5- استخدام معجون لتبييض الأسنان لإزالة البقع وتحسين المظهر العام للأسنان.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر التدخين يؤثر على صحة الفم والأسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.