أبو الغيط: ندعو إيران لرفع يدها عن اليمن

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كما طالب أبو الغيط، خلال كلمته في الدورة 152 لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بضرورة التكاتف لحل الأوضاع في ليبيا بعد الشرخ الكبير الذي أحدثته التطورات الأخيرة في طرابلس، والعودة للحوار من جديد.
© Sputnik . Ahmed AbdelWahab
فيما يتعلق بشمال اليمن، طالب أبو الغيط إيران برفع يدها عن اليمن والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول المنطقة، وإدارة حروب بالوكالة.
وأضاف الأمين العام: "هناك قرار معروض على المجلس ضد تلك التدخلات والانتهاكات".
وقال أبو الغيط إن "الحوثيين قرارهم تتخذه دولة أخرى، ونحملهم مسؤولية التدهور بالوضع الإنساني".
وتابع أن "الجامعة تتمسك بخيار السلام في اليمن وتدعم الشرعية الدستورية للحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي".
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