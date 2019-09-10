وزير التعليم اليمني يتهم "أنصار الله" بإلزام طلاب المدارس بترديد شعاراتها

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض "استنكر الوزير لملس قيام مليشيات الحوثي بفرض ما يسمى قسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الميلشيا".

وشدد على "ضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ومقاومتها برفض ترديده وترديد النشيد الوطني في العلن".

وتابع "إقدام المليشيات الانقلابية على هذا الإجراء في نطاق سيطرتها يدل على أنها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها وشرعت على أرض الواقع بتأسيس نظام الإمامة وولاية الفقيه في أرض اليمن".