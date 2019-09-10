ثلاثة منها شملت العراق ومصر والصين... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

وفي بداية الجلسة، رحب العاهل السعودي بانضمام الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنيا له التوفيق والسداد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، 13 قرارا جديدا، من بينها الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وافق المجلس على تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غانا.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في العراق.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه، كذلك، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.

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كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشملت القرارات أيضا، إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 27 ) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ، والموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكذلك الموافقة على تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، أو الأمر الملكي رقم ( أ / 111 ) وتاريخ 5 / 5 / 1424هـ ـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية ، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

وقرر المجلس في اجتماعه اليوم، اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على ترقية بعض المسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة، وترقية خالد بن محمد بن خليل المنزلاوي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية السعودية.