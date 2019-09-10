السعودية تجدد وقوفها مع الشعب الفلسطيني









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

وأطلع العاهل السعودي المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس موريتانيا، ونتائج مباحثاته مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً.



وفي الشأن اليمني، نوه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن السعودية، والإمارات ، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار،. وتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.

ضد الإرهاب

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف الإرهاب والتطرف.

ونوه مجلس الوزراء، بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي،مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.

ورحب المجلس، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة عام 1440هـ.

قرارات محلية

وفي ختام الجلسة أصدر المجلس القرارات التالية :

وافق مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والمصرية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

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كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة وغينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وغانا.

* وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين البلدين

كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في ألبانيا.

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.

*قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 27 ) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ ، برئاسة الدكتور / عبدالحميد بن عبدالله الحرقان ، وعضوية كل من: الدكتور / عبدالله بن حسين الشهري ، والدكتور / عبداللطيف بن محمد آل الشيخ ، والدكتور / عبدالرحمن بن أحمد الماجد ، والدكتور / محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

قرر المجلس الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما قرر تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية ، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، أو الأمر الملكي رقم ( أ / 111 ) وتاريخ 5 / 5 / 1424هـ ـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية ، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

*قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.