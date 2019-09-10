آخر تطورات قضية الفتاة الفلسطينية "إسراء غريب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أن التقرير النهائي للطب الشرعي حول نتائج تشريح جثمان الفتاة إسراء غريب، سيسلم إلى النيابة العامة الثلاثاء. وقال شلالدة في تصريحات صحفية الاثنين: إن سبب تأخير صدور نتائج التشريح يعود لانتظار وصول نتائج تقرير الأنسجة من الأردن. بينما أشارت وزارة العدل، في بيان لها، الى ان "لجنة مواءمة التشريعات عقدت اجتماعا بحضور وزير العدل محمد شلالدة، لبدء العمل بمواءمة العقوبات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وتحديدا المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بعد تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل بتقديم مسودة معدلة لقانون العقوبات".

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من جهته،أشار النائب العام الفلسطيني إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق بعد وفاة إسراء غريب مباشرة، وتم تكليف الطبيب الشرعي أشرف القاضي، بتشريح الجثة وأخذ العينات اللازمة قبل أن تصبح قضية رأي عام، حسب بيان لوزارة شؤون المرأة الفلسطينية، أعقب اجتماعا لوزيرة المرأة ومؤسسات نسوية مع النائب العام.

وأكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن النيابة العامة استمعت إلى عدد كبير من الشهود في قضية وفاة الشابة إسراء غريب، وأنها بانتظار نتائج فحوصات الطب الشرعي لإنجاز التحقيقات الأولية، مشددا على التزامه بنشر نتائج التحقيق كاملة.