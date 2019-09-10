حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية.. وتل أبيب: لا خطر من معلوماتها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلن حزب الله اللبنانى أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة، صباح أمس، قرب بلدة رامية الجنوبية بعد أن عبرت الحدود، وقال إنها أصبحت الآن فى يد المقاومين، موضحاً، فى بيان، أنه تصدى للطائرة المسيرة بالأسلحة المناسبة بينما كانت فى طريقها إلى بلدة رامية فى جنوب لبنان، وتم إسقاطها عند أطراف البلدة.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن الطائرة المسيرة لم تصب بضرر كبير وإنها حلقت فى الأجواء اللبنانية لمدة 5 دقائق تقريبا.

فى المقابل، أكد الجيش الإسرائيلى سقوط إحدى طائراته فى لبنان دون أن يوضح سبب ذلك، لكنه لم ينف بشكل مباشر ما أعلنه حزب الله عن وقوفه وراء إسقاط الطائرة، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، قولها إنه لا يوجد خطر من خرق المعلومات التى توجد فى الطائرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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مقدم من:-أخبارك

وفى أول تعليق إيرانى على إسقاط الطائرة، قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانى، أمير عبداللهيان، إن تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار، موضحا، فى تغريدة على «تويتر»، أن إسقاط «حزب الله» الطائرة الإسرائيلية المسيرة، رد مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن فصائل شيعية مسلحة تعمل تحت قيادة فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثورى الإيرانى، أطلقت عددًا من الصواريخ من منطقة قرب دمشق فى سوريا صوب إسرائيل، أمس، لكنها سقطت قبل أن تصل الأراضى الإسرائيلية.

على جانب آخر، قالت الوكالة الوطنية للإعلام التى تديرها دولة لبنان إنه تم العثور على مسؤول سابق بحزب الله ميتًا داخل شقته فى إحدى ضواحى بيروت، ووفق وكالة «رويترز» فإن المسؤول يدعى على حاطوم، موضحة أن حزب الله أكد أن الوفاة ليست جنائية دون إعطاء تفاصيل أخرى.