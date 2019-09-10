شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن 118 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة.
وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابًا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة، أما المفتوحة فهى: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالى للمسجد الأقصى، وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربى للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين، باستثناء باب المغاربة الذى صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967، ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.
وأما الأبواب المغلقة، فهى "الباب الثلاثى والباب المزدوج والباب المفرد، وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات فى السور الجنوبى والسور الشرقى للأقصى.
ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية، لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود، كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.
ويقصد بالتقسيم الزمانى، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويُعتبر تعديًا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.
ويزعم اليهود، أن لهم "هيكلًا" أو "معبدًا" كان موجودًا مكان المسجد الأقصى، وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجى، من خلال الاقتحامات التى يقومون بها والتى ازدادت وتيرتها.
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