شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية الكويتى يبحث والسفير الأمريكى سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الكویتي الدكتور حامد العازمي الیوم الثلاثاء سفیر الولایات المتحدة الأمریكیة لدى البلاد لورانس سیلفرمان وبحثا سبل تعزیز أطر التعاون المشترك بین البلدین في المجالات التربویة والتعلیمیة ، حسبما نشرت وكالة كونا للانباء .

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