شكرا لقرائتكم خبر عن بحث علاقات التعاون العسكرية والدفاعية بين الإمارات والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً الى المملكة الاردنية الهاشميه، اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ، تم خلال اللقاء الذي عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية، والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والملحق العسكري لدى السفارة وأعضاء الوفد العسكري المرافق لمعالي رئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الاردنية.