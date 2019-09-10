شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يجدد الدعوة لاستعادة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد محمد على الحكيم، وزير خارجية العراق، دعوة بلاده إلى استعادة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية. ودعا "الحكيم" فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إلى الحوار بين أبناء البلد الواحد ودعم الجهود الدولية والإقليمية التى تهدف إلى استقرار ووحدة أراضى الدول العربية وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، فضلا عن دعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين أبناء البلد الواحد.

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