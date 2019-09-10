شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: اتخذنا خطوات جدية لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، شون روبرتسون، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات جدية لتنفيذ أحكام آلية الأمن المتعلقة بالتفاهم المبدئى مع تركيا فى سوريا، وذلك بوتيرة سريعة وفى بعض الحالات قبل الموعد المحدد لها.

وأوضح روبرتسون فى تصريحات لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك بعض المشكلات التى تعترض التنفيذ، وأن البنتاجون مازال يناقشها مع الأتراك.

وأكد المتحدث أن البنتاجون، يعتقد أن الحوار والعمل المنسق هو السبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة، وضمان استمرار الحملة فى جهود التحالف العالمى لهزيمة (داعش) الإرهابى، والحد من أى عمليات عسكرية غير منسقة من شأنها تقويض هذا الاهتمام المشترك.

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يأتى ذلك، بعد تصريحات لوزير الخارجية التركى، قال فيها إن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة منطقة آمنة فى شمال سوريا.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة العضوان فى حلف شمال الأطلسى، الشهر الماضى على إقامة منطقة آمنة فى سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد من الحدود التركية.