شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: لم نضرب مواقع فى منطقة إدلب لخفض التصعيد منذ 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الروسية، ما تردد حول قيام القوات الجوية الروسية، بشن غارات على منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأكدت الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية والسورية لم تنفذ أى غارات منذ بدء نظام وقف إطلاق النار فى إدلب يوم 31 أغسطس الماضى.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نهاية الشهر الماضى، شن التحالف الدولى غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة فى شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون.

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وأكد البنتاجون فى بيان، أن العملية "استهدفت قادة تنظيم القاعدة فى سوريا، المسئولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وانتقدت روسيا الضربة الجوية التى نفذها الجيش الأمريكى فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب، دون إبلاغ الجانبين الروسى والتركى بها، وقالت إنها عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر.