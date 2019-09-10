شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة جدة تستضيف لقاءً خاصًا بالمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن غرفة جدة اعتادت على تبني المبادرات ، ورعاية الفعاليات ذات القيمة المضافة على مستقبل الاستثمار، وبالأخص في الوقت الحالي الذي يشهد طفرة في التقنية والتكنولوجيا ، وتطور وسائل الاتصال على مستوى العالم ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

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وأشار في كلمة له خلال اللقاء الإعلامي الذي أقيم اليوم بغرفة جدة الخاص بالمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 11-13 نوفمبر المقبل إلى أن هذا اللقاء يجسد روح التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لما يمثّله هذا المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي ، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال .

وأفاد العتيبي أن محاور وأهداف المؤتمر من شأنها أن ترتقي بالاستثمارات العربية بشكل عام والاستثمار في الثورة الصناعية بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا التجمع يعتبر منبراً أساسياً يجمع كافة الجهات العربية المعنية بالاستثمار ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وبترويجه ، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي .