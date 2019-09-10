شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس السيادى بالسودان يقدم مساعدات لمتضررى السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل لمدينة "ود مدنى" بالسودان، صباح اليوم الثلاثاء، وفد من مجلس السيادة السودانى، لتقديم المعونات والاحتياجات للمناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمحلية المناقل.

وضم الوفد كل من حسن محمد إدريس قاضى، وعائشة موسى السعيد، وصديق تاور كافي، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح، وفقًا لصحيفة "سودان ديلى".

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وكان في استقبالهم بالمهبط الرئاسي اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المُكلف، ومدير شرطة الولاية، وقائد ثاني الفرقة الأولى مشاة، ومدير جهاز المخابرات الوطني والقيادات التنفيذية بالولاية.