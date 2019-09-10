شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك فى القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك دولة الإمارات بوفد اقتصادي وتجاري في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق التي تمتد أعمالها في هونج كونج خلال الفترة من 11-12 من سبتمبر الجاري بحضور وفود حكومية من 80 دولة ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

ويترأس وفد الدولة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ويضم في عضويته ممثلين من جهات وشركات حكومية وخاصة تشمل وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ودائرة النقل بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وموانئ أبو ظبي وموانئ دبي ومدينة خليفة الصناعية بأبو ظبي كيزاد، ومجمع الشارقة للبحوث والابتكار، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومجموعة الاتحاد للطيران وغيرها.

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ويشارك في القمة وفودً حكومية من 80 دولة ، وأكثر من 5 آلاف متحدثً ورجل أعمال كما تناقش 320 مشروعاً استثمارياً تقام في الدول المنضوية تحت المبادرة حاليا ًوعددها 68 دولة إضافة إلى 100 شركة عارضة و520 جلسة عمل ثنائية.

وتناقش القمة على مدار يومين الوضع الراهن لمشاريع المبادرة في الدول 68 ودور قطاعات البنوك والتمويل والتكنولوجيا والابتكار والإبداع والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتخصصة في دعم المبادرة.