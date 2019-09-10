حيلة غريبة لجأ إليها أحد الآباء للتمييز بين طفليه التوأم

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أحد الآباء لجأ لحيلة فريدة وغريبة للتمييز بين طفليه التوأم حديثي الولادة، بعدما قرر الرسم على جسدهما ليتمكن من التفرقة بينهما.



وشارك الأب مشكلته عبر مواقع التواصل، موضحا أنه يجد صعوبة في التكيف مع دوره الجديد كأب لطفلين، إذ يعاني عدم القدرة على التمييز بين طفليه التوأم، الأمر الذي يغضب زوجته كثيراً، ما جعله يفكر في حل لمشكلته، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

واعترف الرجل الذي لم يكشف عن اسمه في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "reddit" بأنه واجه صعوبة شديدة في تفرقة طفليه عن بعضهما، طالباً من رواد الموقع مساعدته في البحث عن حل لمشكلته، إذ أوضح الرجل أنه عندما ولد طفلاه، أمضى معهما الكثير من الوقت وكان يمكنه بسهولة التمييز بينهما.

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ويضيف: "بعد شهرين من ولادتهما، أصبح الأمر أكثر صعوبة، خاصة أن والدتهما تلبسهما الملابس نفسها، ومنذ عودتي إلى العمل، أصبحت لدي مشكلة كبيرة في التمييز بينهما، في كل مرة كنت أنادي أحدهما بالاسم الخاطئ، كانت زوجتي تغضب وتتجاهلني لمدة ساعة، فهي تقضي كل اليوم معهما، لذا تستطيع التفرقة بينهما بسهولة، لكنني لا أستطيع فعل ذلك".

مضيفاً: "حتى لا تغضب زوجتي، رسمت نقطة صغيرة (بألوان صحية) على اليد اليمنى لأحد التوأم وواحدة على اليد اليسرى للآخر، وتأكدت من أن تكون الأسماء صحيحة".

نجحت الحيلة الغريبة من الأب، وأصبح سهلاً عليه التعرف عليهما، حتى اكتشفت زوجته الأمر وغضبت بشدة، لدرجة أنها تركت له المنزل ولم تعد إليه حتى الآن.

وبعد مشاركة الأب مشكلته وكيفية حلها وكيف انتهى به الأمر، علق على منشوره أكثر من ألف شخص، تباينت آراؤهم ما بين المتعاطف والمهاجم له، إذ لم يتفق الجميع وظن البعض أن الرجل كان على خطأ.