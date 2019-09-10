امرأة بريطانية تعقد قرانها على شجرة.. لهذا السبب!

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

امرأة بريطانية

كتب متابعات_الخليج 365

عقدت امرأة بريطانية قرانها على شجرة؛ لمنع قطعها، وهي تخطط الآن لتغيير اسم عائلتها رسميا إلى اسم فصيلة الأشجار.



وكانت كيت كننجهام (34 عاما) الأم لطفلين، قد قررت الزواج من شجرة البلوط في حديقة "ريمروز فالي" في ضواحي ليفربول بمقاطعة مرزيسايد البريطانية، بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى الحملة المناهضة لبناء طريق جديد يمر من الحديقة ويستهدف قطع تلك الأشجار.

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وقالت كننجهام إن صديقها أيدها وساعدها على تنظيم حفل الزفاف، في حين استنكر ابنها الأكبر قرار والدته، لكنه قرر حضور الزفاف، وفق ما نقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وتعتزم حاليا كيت كننجهام تغيير اسمها رسميا إلى "كيت إلدر" التي تعني شجرة النغت، التي تنتمي إلى فصيلة شجرة البلوط.

وأضافت كننجهام أن والدتها توفيت بسبب مرض الربو، وهي تعاني من توسع القصبات؛ لذا فإن "خطط بناء طريق جديد عبر الحديقة سيؤدي إلى تلوث المكان ويشكل تهديدا على صحتنا. في منطقتنا الوضع البيئي مؤسف للغاية؛ لذلك نحن بحاجة ماسة إلى حل من شأنه أن يحسن الوضع".