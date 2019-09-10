حل لغز اختفاء شاب منذ 43 عاما نتيجة ذوبان الجليد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه، وبقيت على تواصل دائم مع فرق الإنقاذ لمعرفة أي جديد.



وأنزل عناصر من فرق الإنقاذ، الإثنين، من قمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى شاب متسلق جبال اختفى قبل 43 عاما.

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وفي الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، أبلغت العائلة المنقذين برؤيتها "بقعة برتقالية" على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران، بحسب ما قاله لوران سوييه المسؤول عن شرطة الألب في جرونوبل.

وحصل هذا الاكتشاف نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية، وتم إرسال اثنين من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي، صباح الإثنين، بطائرة هليكوبتر على "ارتفاع نحو 3 آلاف متر، حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري".

وقال سوييه: "علينا انتظار نتائج اختبارات الحمض النووي، لكن هناك احتمالا كبيرا أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا بينيديتي الذي اختفى في 25 يوليو/تموز 1976، والذي توفي والداه لكن شقيقه وأصدقاءه واصلا التحقيقات".