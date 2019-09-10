أول دولة عربية تعلن رسميا رفض وجود إسرائيل في الخليج

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وقال الحكيم، في تصريحات له من القاهرة، على هامش حضوره أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن وجود إسرائيل سيكون مصدرا للقلق في المنطقة، مشيرا إلى أن العراق يريد مغادرة زمن الحروب والاقتتال والمحاور إلى زمن التنمية والسلام وحسن الجوار، وذلك حسب بيان وزارة الخارجية العراقية.

وشدد على "أهمية دور جامعة الدول العربية وضرورة دعم جهودها في شتى المجالات"، مؤكدا أن "العراق يريد مغادرة زمن الحروب والاقتتال والمحاور إلى زمن التنمية والسلام والبناء وحسن الجوار".

وقال: "العراق يسعى بكل جدية وإيجابية للتعاون مع الجامعة العربية والدول الأعضاء من خلال رؤية عراقية واضحة وصريحة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن تحالفا دوليا يضم دولا خليجية وأوروبية وآسيوية إلى جانب إسرائيل يتشكل من أجل بلورة أنظمة دفاعية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.