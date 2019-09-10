دبي - بواسطة محمد فارس Weather Forecast Pro أحد تطبيقات الطقس القوية والمفيدة حقًا على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

ليس هناك أي نقص في تطبيقات الطقس على متجر جوجل بلاي، ولكن هذا لا يمنع من تجربة الجديد، فربما يكون أفضل من المُستخدم من طرفك. وهنا تطبيق Weather Forecast Pro الجديد لمستخدمي أندرويد، الذي يوفّر معه تنبؤات جويّة مُفصّلة لمدة 24 ساعة وسبعة أيام قادمة.

بدوره، يعرض التطبيق تنبؤات الطقس اليومية واللحظية مع الحد الأدنى والأقصى من درجات الحرارة، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

فضلًا عن عرضه لكمية الهطول ونسبة الرطوبة ومستوى الرؤية، وحالة الضغط الجوي وسرعة الرياح واتجاهها.

وليس هذا فحسب، بل هناك احصائيات مفصلة حول نقطة الندى ونسبة السحب واحتمالية المطر وهبوب الرياح واحتمال تساقط الثلوج والرعد وغير ذلك الكثير.

في السياق ذاته، يوفّر تطبيق Weather Forecast Pro أيضًا أوقاتًا لشروق الشمس وغروبها ويسمح لك بمراقبة الطقس في 10 مواقع.

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وحتى تلقي إشعارات بمعلومات الطقس وتحديث البيانات تلقائيًا أو يدويًا وفي الوقت فعلي.

أخيرًا، التطبيق متاح للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، على أن تكون هذه النسخة تدعم إعلانات.

وللتخلص منها عليك شراء النسخة المدفوعة، وللعمل معه يجب أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.2 فأحدث.

تحميل تطبيق Weather Forecast Pro على أندرويد.

التدوينة Weather Forecast Pro أحد تطبيقات الطقس القوية والمفيدة حقًا على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.