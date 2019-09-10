شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الفتاح البرهان" يتعهد تقوية العلاقات بين السودان والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تقوية العلاقات بين بلاده والعراق، وذلك خلال استقباله اليوم السفير العراقى فى السودان حسين العامري، بمناسبة انتهاء فترة عمل.

وقال السفير العراقى - فى تصريح عقب اللقاء - إنه تم الحديث مع رئيس مجلس السيادة، بخصوص العلاقة الاستراتيجية الأخوية بين السودان والعراق، ووعد رئيس المجلس بأن تستمر كما كانت، وبشكل أقوى، فى مختلف مجالات التعاون.

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وأوضح أنه هنأ رئيس مجلس السيادة، بالاتفاقات التى تمت بين الأطراف السودانية، وتشكيل مجلس الوزراء، وتمنى إكمال الطريق للشعب السوداني.

وأضاف أن البرهان وعد بالعمل سويا لدفع ملفات التعاون العراقية السودانية إلى الأمام فى الأيام القادمة.