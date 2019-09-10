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خادم الحرمين يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية. 

 

واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة  أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتعه بالصحة، وفقًا ما نشرته وكالة الأنباء .

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 وقد عبر  أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

 

 

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