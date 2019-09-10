اخبار الخليج

أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن بلده لا يمكنه تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة "منطقة آمنة" هناك في أقرب وقت ممكن.

 

Advertisements

واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

 

ونفذت القوات التركية والأمريكية يوم الأحد أول دورية عسكرية برية مشتركة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا