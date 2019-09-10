شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن بلده لا يمكنه تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة "منطقة آمنة" هناك في أقرب وقت ممكن.

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واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

ونفذت القوات التركية والأمريكية يوم الأحد أول دورية عسكرية برية مشتركة في المنطقة.