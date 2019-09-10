شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رئيس الوزراء الجزائرى سيستقيل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران كبيران لرويترز اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام. Advertisements ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور. ورحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.

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