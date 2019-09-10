شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بـ 25 طالبا فى الصف و5 حصص يومياً للمعلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر الخط المباشر من إذاعة الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتحديد عدد الطلاب فى كل فصل دراسى، بحيث لا يتجاوز الفصل الواحد 25 طالباً.
و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، وجّه الهيئة بتحديد عدد الحصص لكل معلم 24 حصة فى الأسبوع بمعدل تقريبى 5 حصص يومياً.
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