شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزارى بالجامعة العربية لهيئة تنفيذ قرارات قمة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعاً لها اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوى باعتبار بلاده الرئيس الحالى للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهى السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة الدول العربية.

واستعرضت الهيئة - فى اجتماعها - التقرير نصف السنوى الذى أعده اجتماع الهيئة أمس الأول الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت فى تونس مارس 2019، ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية التى تبدأ فى وقت لاحق اليوم.