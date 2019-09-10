شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى وقرقاش يبحثان جهود مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع تناول سُبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذى تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.

وأوضح حافظ، أن الوزير شكرى ثمّن توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين، فى الارتقاء بمستوى علاقات التعاون، بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، حيث جدّد التأكيد على تضامُن مصر مع دولة الإمارات الشقيقة.

Advertisements

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتى، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، بما يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تضمن كذلك التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع فى سائر ملفات المنطقة، فضلاً عن تناوُل جهود مكافحة الإرهاب.